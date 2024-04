Allegri-Juve, battaglia per l’addio: interviene Giuntoli

La Juventus si avvia a ragionare sul finale di stagione tra campionato e Coppa Italia. Allegri vuole portare a casa gli obiettivi, poi spazio al futuro

Con la sconfitta rimediata per 2-1 in casa della Lazio, la Juventus ha strappato il pass per la finalissima di Coppa Italia, che è inevitabilmente tra gli obiettivi più importanti da provare a perseguire nell’annata bianconera.

La truppa di Massimiliano Allegri punta quindi ad alzare un trofeo, raggiungendo al contempo un piazzamento Champions League in campionato che sia dal punto di vista economico che di prestigio risulta un passaggio fondamentale per la società. Obiettivi questi che incidono anche nelle strategie sul futuro dello stesso allenatore toscano, che ad un anno dalla scadenza sembra sempre più indirizzato verso l’addio.

A fare il punto della situazione ci ha pensato anche l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ che sottolinea come Allegri abbia ormai capito di non far più parte dei piani futuri della nuova dirigenza bianconera, motivo per cui ha intenzione di arrivare ai saluti da vincente con gli obiettivi messi in bacheca.

Calciomercato Juventus, la strategia di Allegri: Giuntoli cerca la strada

Forte eventualmente di una Coppa Italia, della qualificazione Champions, di quella al Mondiale per Club e di quella in Supercoppa andrebbe quindi a spiegare al club come in caso di addio la società stessa dovrebbe ‘esonerarlo’.

Giuntoli dovrà quindi trovare la strada della mediazione in questa battaglia con Allegri che nel caso avrebbe in pugno la forza dei traguardi raggiunti. La stessa fonte evidenzia comunque che dall’entourage del dirigente juventino c’è ottimismo anche se evidentemente qualora Motta restasse a Bologna, e nel caso in cui non si vogliano cercare alternative, le carte in tavola cambierebbero sulla permanenza a scadenza di Allegri, che a quel punto per andare via dovrebbe rifiutare con annesse conseguenze.

Una situazione che andrà comunque esplorata al meglio una volta archiviata la stagione al raggiungimento eventuale degli obiettivi.