Fiorentina, forte interesse per Hack del Borussia | ESCLUSIVO

Il classe ’98 è una delle sorprese della Bundesliga di quest’anno. 11 gli assist in stagione col Borussia M’Gladbach, al quale è legato fino a giugno 2027

Possibile futuro in Serie A per Robin Hack. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, sul trequartista ed esterno del Borussia M’Gladbach ha messo gli occhi la Fiorentina. L’interesse dei viola per il classe ’98 è molto forte, tanto che già nei prossimi giorni sono in programma dei contatti diretti per conoscere la fattibilità di una eventuale operazione.

Hack è stato fin qui uno dei migliori calciatori della Bundesliga. È bravo nel dribbling, vede la porta, è nel complesso un calciatore determinante per la sua squadra. Lo confermano gli 11 assist forniti ai suoi compagni, in quella che è la prima stagione con la maglia del Borussia.

Il club di Gelsenkirchen, a cui è legato fino a giugno 2027, lo ha pagato appena 1,2 milioni di euro, e potrebbe accettare di rivenderlo per 5-7 milioni. La Fiorentina ci pensa e ci lavora in maniera concreta, ma ovviamente non è l’unico club che sta apprezzando la crescita esponenziale di Hack, fresco di tripletta all’Hoffenheim venerdì scorso.

Il venticinquenne è osservato con attenzione anche dal Ct della Germania, in vista dell’Europeo di giugno. Nagelsmann lo conosce molto bene, avendolo già allenato proprio all’Hoffenheim, anche se ai tempi Hack era giovanissimo.