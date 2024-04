Insulto in diretta, un top club ha deciso di fare causa a Sky

Dopo le polemiche feroci per gli episodi arbitrali, la società ha già redatto una lettera contro Sky Sports per alcune dichiarazioni shock

Gli episodi arbitrali nel calcio di oggi sono ormai diventati una componente importante, molto spesso purtroppo preponderante. Così come le polemiche che ne derivano, più di una volta ad accompagnare il resto della settimana o addirittura tornando durante la stagione. In Serie A di situazioni ce ne sono state tantissime, con gli sfoghi dei presidenti non disposti a lasciar passare nulla. E poi invece pronti anche ad agire diversamente e per altre sedi, anche contro le tv.

Può succedere in Inghilterra, dove il caos dopo la partita tra Nottingham Forest ed Everton ha lasciato strascichi importanti, addirittura tra tweet di denuncia verso le decisioni arbitrali di Anthony Taylor e del Var Atwell che avrebbero negato ben tre rigori alla squadra del presidente Marinakis. Lo stesso Nottingham sui social ha continuato poi a informare delle azioni intraprese anche nei giorni successivi alla partita nelle sedi opportune. Ora, come riporta il ‘Daily Mail’, l’ira del Forest si è spostata verso Gary Neville, ora opinionista di Sky Sports UK che ha definito le dichiarazioni del club postgara da “banda mafiosa” Per questo la società inglese in lotta per non retrocedere starebbe prendendo in considerazione un’azione legale contro l’emittente. Marinakis e lo stesso club dopo la partita persa a Goodison Park aveva twittato, tra le tante cose, di aver avvertito il PGMOL del fatto che il Var Attwell fosse un tifoso del Luton Town, rivali nella lotta salvezza.

Neville shock: “Dichiarazioni da banda mafiosa”. Il Nottingham Forest vuole fare causa a Sky

Gary Neville, in diretta su Sky Sports UK, ha commentato così la reazione del Nottingham Forest: “È come una dichiarazione di una ‘banda mafiosa‘. Voglio dire, onestamente, a che diavolo stanno giocando? È come un bambino petulante, è imbarazzante. E alcune delle cose che dicono, come suggerire un imbroglio perché c’è un funzionario del VAR a Stockley Park che è un tifoso del Luton, è uno scandalo, e pagheranno per questo”.

Il ‘Mail Sport’ rivela che il team legale del Forest ha redatto una lettera a Sky riguardante i commenti di Neville. Intanto il club avrebbe ammesso privatamente di aver agito in maniera emotiva e frettolosa riguardo alle loro dichiarazioni, ma è comunque improbabile che ciò impedisca una multa dalla Federcalcio. La FA ha formalmente richiesto osservazioni al club, all’allenatore Nuno Espirito Santo, al giocatore Neco Williams e Mark Clattenburg – consulente del consiglio del club – in seguito ai loro commenti post-partita. Il manager portoghese aveva detto: “Se fossimo in un altro paese inizieremmo a parlare di cospirazione”. Il Nottingham ha espresso infatti preoccupazioni e perplessità sull’integrità del campionato e del calcio stesso in Inghilterra in relazione alla fede calcistica e la designazione degli arbitri.