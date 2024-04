HIGHLIGHTS | Cinquina della Fiorentina, Napoli raggiunto: Sassuolo in caduta libera

Rotonda vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo: 5-1 per i viola che raggiungono il Napoli all’ottavo posto, neroverdi sempre più giù

Dodici minuti di ‘follia’ che decidono Fiorentina-Sassuolo: i viola si impongono per 5-1 e raggiungono il Napoli all’ottavo posto in classifica, lasciando i neroverdi sempre più lontani dalla salvezza.

Nel primo tempo è Sottil a rompere l’equilibrio con il gol al 17′, poi la squadra di Italiano sfiora il raddoppio con Parisi che si vede negare la gioia della rete dalla traversa. Primo tempo senza altri grossi sussulti, mentre la ripresa ha un inizio pirotecnico. Tra il 54′ e il 66′ sono ben sei i gol realizzati in campo con il Sassuolo che prima incassa la rete di Martinez Quarta, poi prova a reagire con Thorstvedt, quindi esce totalmente dal campo dopo aver preso il gol del 3-1 da Nico Gonzalez.

Serie A, Fiorentina-Sassuolo 5-1: marcatori, classifica, highlights

La rete dell’argentino è quella che indirizza il match verso la viola e lascia a terra il Sassuolo: la squadra di Italiano trova subito il poker con Barak, quindi dilaga con Nico Gonzalez che realizzata il 5-1 e il palo che nega la doppietta allo stesso Barak.

Il finale di gara è pura accademia per la Fiorentina con il Sassuolo che non ha la forza di provare una reazione per salvare almeno l’orgoglio. Vince quindi la squadra toscana con un 5-1 che lascia ben sperare in vista della semifinale di Conference League e consente ad Italiano di issarsi all’ottavo posto, agganciando il Napoli. Buio pesto, invece, per Ballardini con la salvezza che ora è lontana 5 punti.

FIORENTINA-SASSUOLO 5-1: 17′ Sottil (F), 54′ Martinez Quarta (F), 57′ Thorstvedt (S), 58′ e 66′ Nico Gonzalez (F), 62′ Barak (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Fiorentina* e Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Genoa* 39, Lecce 36, Cagliari* 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

* una partita in meno