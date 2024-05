Festa, incontro e nuovo contratto: colpo di scena Thiago Motta

Impresa del Bologna che stacca il pass per la prossima Champions League: il tecnico Thiago Motta resta al centro dei rumors di mercato

Storica qualificazione in Champions League per il Bologna, con la matematica del pass in Europa arrivata ieri sera davanti la Tv a Casteldebole dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Roma.

Sabato in quel di Napoli i felsinei avevano messo già una seria ipoteca sul sogno Champions e lunedì prossimo al cospetto della Juventus festeggeranno l’impresa al ‘Dall’Ara’ giocandosi anche il terzo posto finale in campionato con i bianconeri. Proprio la ‘Vecchia Signora’ è la candidata più forte ad accaparrarsi in panchina Thiago Motta, uno degli artefici principali del miracolo Bologna. Il tecnico italo-brasiliano è corteggiato da diversi mesi dal Dt Giuntoli, che lo ha messo in cima alla lista dei candidati per la sostituzione di Allegri alla guida della Juve.

Panchina Juventus, il Bologna non molla Thiago Motta: incontro decisivo con Saputo

Thiago Motta è quindi il nome caldo per la Juventus e conta diversi ammiratori anche all’estero, tra questi oltre al Chelsea c’è soprattutto il Paris Saint-Germain se dovesse esserci un nuovo ribaltone sotto la Tour Eiffel con l’esonero di Luis Enrique dopo la delusione in Champions League.

Il Bologna però non è intenzionato ad alzare bandiera bianca e proverà a convincere l’ex centrocampista a restare sulla panchina felsinea. Nei prossimi giorni e prima del match contro la Juve è atteso infatti il ritorno in città del patron Saputo, che incontrerà Thiago Motta per far luce sul futuro e offrirgli il rinnovo di contratto (con adeguamento dell’ingaggio) in scadenza il 30 giugno. Il proprietario del Bologna cercherà di far cambiare idea all’allenatore, che ambisce ad avere un ruolo centrale nel progetto del club emiliano e allo stesso tempo è lusingato dalla corte delle big sul mercato. La Juventus in pressing, il Bologna però non si arrende: giorni decisivi per il futuro di Thiago Motta.