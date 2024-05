Conte fatto fuori: annuncio in diretta

Il futuro di Antonio Conte resta di strettissima attualità. Il tecnico salentino è stato a più riprese accostato ad un ritorno in Serie A ma non sembra entusiasmare tutti

Dopo oltre un anno dalla fine della sua avventura in Premier League con il Tottenham, Antonio Conte sembra pronto a tornare alla carica. In Inghilterra non ha vissuto un soggiorno semplice con gli Spurs, ed un ritorno in Italia potrebbe essere propedeutico per rilanciare la prossima tappa della sua carriera.

Conte, che nell’ultima avventura in Serie A ha vinto lo scudetto alla guida dell’Inter, è quindi in attesa di conoscere il proprio destino. In Italia è da tempo nel mirino di Aurelio De Laurentiis per il Napoli del futuro, che ha bisogno di una figura forte per il rilancio dopo un’annata estremamente negativa. Non mancano gli ostacoli del caso per il salentino in azzurro, mentre è stato accostato più o meno timidamente anche al Milan e alla Juventus.

Al netto di quale sarà la scelta finale di Antonio Conte, andrà comunque fatta anche una valutazione sulla sua lunga assenza dai campi, fermo restando l’indiscutibile valore del suo lavoro.

Calciomercato, Conte e un ritorno in Serie A: arriva la bocciatura

Conte potrebbe quindi avvicinarsi ad un rientro in Serie A, eppure non sembra scaldare il cuore di tutti proprio in virtù del lungo periodo di stop dopo un’avventura tutt’altro che esaltante come quella al Tottenham.

A commentare il possibile futuro dell’allenatore salentino ci ha pensato Mario Mattioli intervenuto a ‘Radio Radio’: “Quando resti fuori due-tre anni in questo calcio diventa un problema. Prendere Conte è assumersi una grande responsabilità, lui non è che ti dice ‘portami il registro dei calciatori e ti dico chi comprare’, è lui che viene col registro delle figurine coi calciatori da comprare. Non tutti i presidenti sono in grado di farlo”.

Infine Mattioli ha concluso lapidario: “Io Conte lo vedo in questo momento fuori”.