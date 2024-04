Errore nella formazione: sconfitta a tavolino e penalizzazione in classifica

L’errore nella formazione è stato confermato: arriva la sconfitta a tavolino e la penalizzazione in classifica, cosa è successo

Sconfitta a tavolino e penalizzazione in classifica. Costa caro l’errore fatto nello schierare la formazione con il giudice sportivo che non ha potuto fare altro che assegnare lo 0-3 a tavolino e comminare anche la penalizzazione di un punto per recidiva.

Il campionato di seconda categoria della Toscana, girone D, vede la classifica cambiare dopo quanto accaduto nella sfida tra Acciaiolo e Casciana Terme Lari. Il match si era chiuso sul punteggio di 1-1, con la squadra di casa che ha però presentato ricorso per la presenza in campo di Lorenzo Rocchi, calciatore che – stando al reclamo – non avrebbe dovuto essere schierato in quanto squalificato.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha dato ragione alla società Acciaiolo, infliggendo la sconfitta a tavolino alla Casciana Terme Lari per 0-3, ma non solo: vista la recidiva, al club è stata anche comminata la penalizzazione di un punto in classifica.

Seconda categoria, sconfitta a tavolino e penalizzazione: la decisione

Oltre alla decisione relativa alla squadra, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare con l’inibizione fino al 19 maggio il dirigente Andrea Dal Canto e di punire il calciatore Rocchi per ulteriori due giornate di squalifica.

Questo perché Rocchi era stato squalificato dopo la gara della settimana prima: squalifica che il calciatore avrebbe dovuto scontare proprio nel match contro l’Acciaiolo, cosa che non è avvenuta. Da qui la scelta del giudice sportivo che ha sanzionato la società con lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione e squalificato anche il giocatore.