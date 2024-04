Prima il gol, poi le voci sul Milan: occhi su Martinez Quarta | CM.IT

Gol del momentaneo 2-0 in Fiorentina-Sassuolo, ma tante voci di mercato per Martinez Quarta

Larga vittoria della Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Sassuolo di Davide Ballardini, in grande crisi e al penultimo posto nella classifica del campionato di Serie A. Uno dei giocatori che è riuscito a bucare il portiere neroverde Andrea Consigli è stato Lucas Martinez Quarta.

Quinta realizzazione in campionato per il 27enne difensore centrale, mentre sono otto in totale i gol realizzati in tutte le competizioni. Un bel bottino per un calciatore che gioca nel reparto difensivo. E che sta attirando su di sé le attenzioni di diversi club.

#MartinezQuarta, in gol in #FiorentinaSassuolo, viene accostato al #Milan. Ad oggi, non risultano contatti, informali e non. Così come non risultano trattative in corso per rinnovare il contratto in scadenza 2025 con i viola. Situazione da monitorare @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) April 28, 2024

Milan e rinnovo: tutto su Martinez Quarta

L’ex River Plate viene accostato con insistenza al Milan, che ha decisamente bisogno di rinforzi in difesa. Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ad oggi non risultato contatti diretti o indiretti tra le parti.

Allo stesso modo, tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore non c’è, ad oggi, una trattativa in corso per discutere del prolungamento di contratto, in scadenza nel 2025. Ma non viene esclusa la possibilità di arrivare ad un nuovo accordo, non c’è chiusura su questo fronte. Situazione da monitorare quella di Martinez Quarta, vi terremo aggiornati.