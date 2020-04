Calciomercato Milan, Theo Hernandez cuore rossonero

CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / C'è solo il Milan nei pensieri di Theo Hernandez. Il terzino francese non perde occasione per ricordarlo al mondo. I suoi messaggi d'amore ai colori rossoneri - come si può vedere suoi propri social - sono davvero costanti e pochi minuti fa è arrivato l'ultimo che sembra voler spazzare via tutte le voci di calciomercato circolate nelle ultime ore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L'ex Real Madrid ha postato sulla propria pagina Twitter ufficiale una foto che lo immortale in maglia rossonera con un cuore gigante.

Il tutto accompagnato da un sintetico ed esplicito Forza Milan! #SempreMilan.

Una boccata d'ossigeno per tutti i tifosi del Diavolo, che in questi giorni hanno dovuto fare i conti con i vari rumors attorno a Theo Hernandez. Le sue grandi prestazioni, che lo hanno portato ad essere uno dei migliori terzini sinistri del campionato italiano, non sono passate inosservate, con Psg e Real Madrid pronti a mettere sul tavolo offerte da 50 milioni di euro.

Oltre alla ferma volontà del calciatore, che si trova benissimo al Milan, anche il club è deciso a resistere agli assalti per il suo terzino, ritenendolo un punto di forza della squadra del presente e del futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Siviglia, Suso: "Difficile tornare a giocare con il coronavirus"

Milan, sogno Ibrahimovic: Galliani si arrende | L'annuncio sulla Serie A