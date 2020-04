CALCIOMERCATO INTER SEMEDO BARCELLONA MANCHESTER CITY / Una sola stagione in Premier League: per Cancelo l'avventura al Manchester City sembra arrivata già al capolinea. Il terzino portoghese, ex Juventus e Inter, non ha convinto Pep Guardiola, che aveva fatto di tutto per strapparlo ai bianconeri la scorsa estate. Ora i Citizens sono pronti a puntare tutto su Nelson Semedo.

Il giocatore, che piace anche all'è il prescelto per rafforzare la fascia del club inglese: servonoper portarlo via dal

I blaugrana hanno dato il via libera all'operazione, che vede alla regia il procuratore Mendes, e la trattativa - come si legge su 'Sport' - è davvero a buon punto. Gli spagnoli, dopo qualche tentennamento, si sono convinti ad accettare Cancelo nell'operazione. Adesso va capito - pare essere l'ultimo ostacolo - quanto sarà il conguaglio che il City dovrà versare nelle casse del Barcellona per l'intesa definitiva.

