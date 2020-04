Calciomercato Milan, svolta Todibo: 20 milioni di euro

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Il nome di Todibo ha infiammato l'ultimo calciomercato del Milan. Il difensore di proprietà del Barcellona è stato ad un passo dall'approdo in rossonero ma dopo una lunga trattativa, ha scelto di trasferirsi in Germania. Il passaggio allo Schalke 04, in prestito con diritto di riscatto, dovrebbe però essere solo temporaneo. I tedeschi, per via della crisi economica, non sembrano, infatti, disposti a versare nella casse blaugrana i 25 milioni di euro richiesti.

Il club spagnolo ha comunque deciso di privarsi del suo calciatore, in un modo o nell'altro.

E' troppo ghiotta l'occasione di creare plusvalenza con un giocatore acquistato per soli due milioni di euro. Ilpotrebbe così tornare in corsa per il centrale, che di certo non è scomparso dal taccuino di Gazidis. Ad oggi però - stando a quanto riportato da 'Sport' - la squadra pronta a fare sul serio per Todibo sarebbe l'di Carlo, con un'offerta da

