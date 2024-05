DIRETTA Serie A, Udinese-Napoli: formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra l’Udinese di Cannavaro e il Napoli di Calzona in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo dell’Udinese nel monday night che chiude la 35esima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Gli azzurri campioni d’Italia uscenti di Francesco Calzona vogliono tornare al successo dopo i pareggi casalinghi contro il Frosinone e la Roma intervallati dalla sconfitta esterna contro l’Empoli. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per restare in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee. I bianconeri del grande ex Fabio Cannavaro, privi degli squalificati Perez e Payero, sono invece reduci dal pareggio contro il Bologna che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. Ora serve tornare a vincere, però, per tentare di evitare la retrocessione in Serie B. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i partenopei hanno avuto la meglio con il risultato di 4-1, grazie ai gol di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone, mentre per i friulani andò a segno Samardzic. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese e Napoli live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Fiorentina* e Napoli* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese* e Sassuolo 29, Salernitana 15