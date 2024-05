Tare promuove De Rossi: “Avrà una grande carriera. Tudor, lavoro positivo” | VIDEO CM.IT

Igli Tare ha parlato al margine del Gran Galà del Calcio Adiscop: le parole dell’ex direttore sportivo della Lazio

L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio Adicosp. Tanti gli argomenti toccati dall’ex attaccante: dallo scudetto dell’Inter al futuro di Immobile, passando per il suo ritorno dietro alla scrivania e gli allenatori emergenti della Serie A.

PAROLE INZAGHI – “Mi hanno fatto tanto piacere, ma è un orgoglio anche per noi perché il suo cammino e il suo percorso è frutto anche di ciò che ha imparato qui alla Lazio“.

SCUDETTO INTER – “È la squadra migliore del campionato, hanno dominato dall’inizio alla fine: tutto meritato”.

IN COSA È MIGLIORATO INZAGHI – “La finale persa era la consacrazione della consapevolezza di essere arrivato ad un livello importante e ciò ha aiutato anche l’ambiente intorno a lui. Non si dava molta importanza al suo percorso anche se era molto glorioso, con tanti trofei. A volte avere pazienza dà dei frutti”.

IMMOBILE ALL’INTER – “Non si discute la qualità di Immobile, può giocare ovunque. È una pedina importante per la Lazio e credo che sarà difficile strapparlo alla Lazio”.

NAPOLI – “Non c’è mai stato nessun avvicinamento dalla parte del Napoli. Sono state voci infondate, non c’è mai stato un contatto reale. Non so quanto manca a tornare, ma farò cose che avranno un senso per me: non ho fretta, ma voglio tornare in una piazza per cui vale la pena tornare. Cerco un progetto giusto”.

Tare promuove De Rossi: “Avrà una grande carriera”

GIOVANI ALLENATORI ITALIANI – “Thiago Motta senz’altro, ma non dimentichiamo Gilardino che ha fatto un grande lavoro con il Genoa. Di questa nuova generazione di allenatori mi piace che hanno un’idea di gioco offensiva”.

DE ROSSI – “È bravo non solo come allenatore, ma anche come persona. Lo stimo tanto, abbiamo un grande rapporto. Farà una grande carriera perché ha anche tanto carisma”.

THIAGO MOTTA-JUVE – “Non so se la Juve pensa a Thiago Motta, ma al momento c’è Allegri e non è corretto parlare di altri allenatori a campionato in corso”.

TUDOR – “Ha uno stile di gioco offensivo, i risultati fino ad un certo punto sono arrivati. Il pareggio ha fermato un po’ la rincorsa ma ha fatto un lavoro positivo fino a questo momento”