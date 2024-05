Da Thiago Motta e Koopmeieners: nasce la Juventus 2024-2025

Come sarà la Juventus 2024-2025? Da Thiago Motta in panchina al super colpo Koopmeiners, spuntano i primi nomi sempre più insistenti per il futuro del club

La Juventus ha vissuto una stagione ricca di pochi alti e diversi bassi e in vista del prossimo anno il calciomercato sarà fondamentale. Il match in programma con l’Atalanta per la finale di Coppa Italia potrà cambiare la percezione di un’annata che ha visto i bianconeri lottare per lo Scudetto fino allo scontro diretto con l’Inter e vivere poi un 2024 praticamente da incubo con un terzo posto persino in bilico.

I bianconeri sono, infatti, in terza posizione con 66 punti, solamente due in più del Bologna e sei in più della Roma quinta. Anche l’Atalanta resta un pericolo, distante ora 9 lunghezze, che potrebbero però diventare 3 in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina, in data ancora da destinarsi.

Difficile che l’obiettivo Champions sfumi ormai, con 9 punti a disposizione sembra mancare solo la matematica, ma il calendario non è semplicissimo, dato che i bianconeri dovranno ancora affrontare proprio il Bologna. I punti da fare saranno quelli con Salernitana, tra una giornata, e Monza, all’ultima di campionato. Nel frattempo, però, bisognerà pensare alla prossima stagione e per Calciomercato.it, come abbiamo fatto con Bologna e Atalanta, siamo intenzionati ad analizzare la possibile Juventus del 2024-2025 in tre macro aspetti.

Futuro allenatore

Esattamente come per Bologna e Atalanta, non ci sono assolutamente certezze sul futuro della panchina della Juventus. L’ipotesi più probabile, al momento, è che Massimiliano Allegri lasci il club bianconero nonostante un altro anno di contratto e che lasci spazio proprio a Thiago Motta dai rossoblu. A maggio, però, resta ancora una suggestione o poco più e per le certezze bisognerà attendere qualche settimana ancora.

Il budget

E’ evidente che tutto dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions (che vale 18,67 milioni di euro) e dalla possibile vincita della Coppa Italia (altri 7,6 milioni), in caso di sconfitta, infatti, ne entrerebbero solo altri 5. Tutto questo, da aggiungere alle possibili cessioni, che andrebbero ad arricchire le casse del club, che starebbe valutando di partire con una base di 40 milioni come budget.

La futura rosa

A maggio è davvero complicato anticipare chi saranno i giocatori della Juventus 2024-2025, quali addii bisognerà aspettarsi e chi potrebbero essere i nuovi colpi, ma un’idea è possibile farsela. Come detto, molto dipenderà dal piazzamento finale e da chi si siederà sulla panchina per la prossima stagione.

Questo perché, ad oggi, il modulo preferito da Max Allegri è un 3-5-2, ma con Thiago Motta si potrebbe passare al 4-3-3 e rivoluzionare anche l’11 titolare che, ad oggi, risponde ai nomi di Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Di questi solamente Rabiot è in scadenza di contratto e la sua situazione resta assolutamente in bilico ad un mese e mezzo dalla fine del suo accordo.

Contratto fino al 30 giugno anche per Alex Sandro, che sembra destinato a salutare il club, e Rugani, che invece appare molto vicino ad un rinnovo. Poi bisognerà attendere i giocatori di rientro dal prestito come Hujsen, De Winter, Arthur, Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Infine la questione Pogba, che potrebbe semplicemente rescindere con la società.

Tra i big in partenza occhi aperti su uno tra Szczesny e Perin, che potrebbe lasciar spazio a Di Gregorio, ovviamente a Bremer che piace molto in Inghilterra, Kostic che non ha convinto pienamente quest’anno e al duo d’attacco Chiesa-Vlahovic, che si muoverebbe solo dietro offerte faraoniche.

In entrata? Il nome più caldo, chiaramente, è quello di Koopmeiners, il grande obiettivo della Juventus 2024-2025. Sarà complicatissimo riuscire ad arrivare al centrocampista, finito già nel mirino delle squadre di Premier League pronte a strapparlo ai bianconeri, che faranno di tutto per portarlo a Torino.