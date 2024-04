Inter, sguardo al futuro dopo lo scudetto: già scelto il nuovo colpo

Inter, dopo lo scudetto si pensa al mercato: già deciso il prossimo colpo in entrata

Una marcia trionfante, che ha portato al 20esimo scudetto della storia dell’Inter. Il club nerazzurro ha festeggiato il successo con un 2-0 contro il Torino, ma continuerà a farlo almeno sino alla fine del campionato.

Nel frattempo però la società meneghina si sta guardando attentamente intorno per quello che sarà il mercato estivo. Due giocatori sono già stati annunciati, si tratta di Zielinski e Taremi, ma la campagna acquisti è solo all’inizio. Si guarda infatti a possibili colpi sia in attacco che in difesa, per migliorare una squadra già molto forte e che possa essere competitiva al pari livello sia in Europa che in Italia.

Inter, è Buongiorno l’uomo giusto dal Torino

Vi abbiamo raccontato come nei piani nerazzurri ci sia Alessandro Buongiorno. Il difensore è un osservato speciale in casa Inter, con il club meneghino che potrebbe inserire delle contropartite nell’affare, come Valentin Carboni. Proprio a questo proposito, abbiamo chiesto su X chi sia il giocatore del Torino, affrontato a San Siro, che più farebbe comodo all’Inter.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

L’#Inter festeggia la prima uscita da campione d’Italia in casa col #Torino. Quale giocatore granata farebbe comodo ai nerazzurri❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 28, 2024

E la risposta è stata unanime, proprio con Alessandro Buongiorno scelto dal 55,8% dei votanti. Il difensore viene indicato come il profilo più adatto e più pronto al salto dal granata al nerazzurro. Il 23,3% ha invece votato per il ritorno di Raoul Bellanova, che in nerazzurro ci ha già giocato nella scorsa stagione, senza però essere grande protagonista e con pochi minuti a sua disposizione. Più indietro invece le altre opzioni. Il serbo Ilic è stato scelto dal 14% dei partecipanti al sondaggio, mentre solo il 7% ha votato per Ricci.