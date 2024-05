Annuncio in casa Milan: “Voglio rimanere”

Dal presente al futuro: il difensore del Milan Malick Thiaw fa il punto della situazione dopo una stagione di alti e bassi

Con il successo largo sul Cagliari dell’ultimo weekend il Milan è tornato a vincere ma i tre punti non sono bastati per riportare definitivamente nella San Siro rossonera.

La truppa di Stefano Pioli, al netto della qualificazione alla prossima Champions League, ha vissuto troppi alti e bassi inasprendo ambiente e sensazioni intorno alla squadra. A commentare la situazione oggi ai microfoni di ‘Sky Sport’ ci ha pensato Malick Thiaw che ha parlato soprattutto della sua annata: “Quando le cose non vanno come vorresti puoi sempre trarne insegnamenti. La cosa più importante per me è di essere in salute la prossima stagione e continuare a migliorare sul campo. È stato il mio primo grande infortunio, non sapevo come venirne fuori. Pensavo fosse più facile e invece sono rimasto fuori 3 mesi. Ora sto bene”.

Tanta voglia per il difensore di proseguire ancora in maglia Milan: “Abbiamo cambiato molto rispetto all’anno scorso e sono arrivati giocatori nuovi in squadra. In Europa League dovevamo fare meglio, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa possiamo migliorare per il prossimo anno, voglio rimanere. Giocare nel Milan è un privilegio”.