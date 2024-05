Champions e scippo al Milan: addio da 35 milioni

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi giocatori titolari in estate. Pronta un’offerta importante da 35 milioni di euro: ecco di chi si tratta

Sarà un’estate calda per il Milan. Nelle scorse ore è arrivato l’addio di Olivier Giroud, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci altre partenze.

Sicuramente faranno le valigie Simon Kjaer e Stefano Pioli, ma attenzione ad una cessione pesante. Il Diavolo proverà a trattenere Theo Hernandez e Mike Maignan, così come Rafa Leao, ma potrebbe privarsi comunque di altri calciatori. Attenzione così a Ismaël Bennacer che non è incedibile.

Il calciatore è apprezzato in Premier League, ma piace parecchio anche in Arabia Saudita. Shoot Africa aggiunge, inoltre, che l’algerino sarebbe un obiettivo concreto anche del Borussia Dortmund. I tedeschi, arrivati in finale di Champions League, starebbero pensando di regalarsi l’ex Empoli in caso di successo contro il Real Madrid. E’ pronto così un assegno da ben 35 milioni di euro.

Milan, addio Bennacer: colpo a centrocampo

Soldi che il Milan, chiaramente, utilizzerebbe per rafforzare il centrocampo. Oggi sono diversi i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada.

Tra i profili che piacciono di più ci sono certamente Fofana del Monaco, che interessa anche in Premier League, e Amrabat, che farà ritorno a Firenze, dopo l’esperienza non proprio esaltante al Manchester United. Il marocchino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la Fiorentina potrebbe così cederlo per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. La situazione va dunque monitorata, con il Milan che prenderà un centrocampista difensivo a prescindere dalle cessioni.

In caso di addio di Ismaël Bennacer i colpi in mediano potrebbero essere, dunque, due, con il nome di Ouedraogo mai sparito dall’agenda del Diavolo.