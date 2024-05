Osimhen illude il Napoli, Success salva l’Udinese allo scadere | HIGHLIGHTS

Pareggio tra Udinese e Napoli dopo il gol segnato in extremis dai padroni di casa

Nello stadio che evoca a tutti i tifosi del Napoli ricordi dolcissimi, laddove un anno fa conquistava aritmeticamente il tricolore, la formazione azzurra proprio come quel 4 maggio 2023 non è andata oltre l’1-1 in casa dell’Udinese. Stavolta, a differenze dello Scudetto conquistato sullo stesso campo, per la squadra partenopea è arrivata l’ennesima doccia fredda della stagione.

Ad aprire l’incontro nella ripresa dopo un primo tempo a dir poco soporifero non poteva che essere il bomber del Napoli, il solito Victor Osimhen. Con uno stacco imperioso sul cross col destro di Politano, l’attaccante nigeriano ha sorpreso la retroguardia dell’Udinese staccando coi tempi giusti in mezzo a due difensori. Per il centravanti che la prossima estate potrebbe lasciare gli azzurri, si tratta del gol numero 15 in questo campionato. Osimhen che pochi minuti più tardi aveva anche trovato con una splendida conclusione la rete della doppietta personale, annullata però per posizione di fuorigioco sul passaggio di Lobotka.

Una decisione arrivata dopo l’intervento del Var che ha tenuto improvvisamente in vita i ragazzi di Fabio Cannavaro. Così, con una reazione di grande orgoglio, nei minuti finali di gioco l’Udinese si è precipitata in avanti con tutti gli effettivi ed ha trovato davanti ai propri tifosi la rete disperata del pareggio. Su una sponda aerea Kristensen dentro l’area di rigore del Napoli, Success è riuscito a controllare il pallone e a calciare verso la porta azzurra, battendo a rete Meret. Un pareggio prezioso per la squadra friulana che non si muove dal terzultimo posto in classifica, ma che rimane comunque in corsa per non retrocedere.

Udinese-Napoli 1-1: marcatori, classifica e highlights

Un pareggio che serve davvero poco al Napoli, ma che trasmette all’Udinese nuove speranze in vista di una lotta accesissima verso la salvezza.

Questo il tabellino di Udinese-Napoli 1-1 e la classifica di Serie A aggiornata:

UDINESE-NAPOLI 1-1: 51′ Osimhen (N), 90’+2 Succes (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno