CR7 ne fa 3 e dilaga, crisi nera per Benzema: il recap dall’Arabia

Cristiano Ronaldo fa un’altra tripletta e l’Al-Nassr dilaga, crisi invece per Benzema: ecco cos’è successo in Arabia Saudita

Siamo giunti agli sgoccioli del campionato arabo, con la trentesima giornata che si è disputata nello scorso weekend. Mancano solo 4 turni al termine della stagione che vi abbiamo raccontato in questa rubrica per Calciomercato.it. Un lungo percorso che sta per portare al trionfo dell’Al-Hilal, recentemente eliminato dalla Champions League asiatica.

La capolista della Saudi Pro League, infatti, ha conosciuto la parola sconfitta dopo quasi un anno di successi, vedendo sfumare uno dei grandi obiettivi che si era posta dopo un campionato dominato dall’inizio alla fine. Anche in questa giornata, infatti, gli uomini di Jorge Jesus hanno trovato i 3 punti, in una gara decisiva per la corsa al terzo posto in classifica.

I rivali, infatti, erano i giocatori dell’Al-Taawon, la grande sorpresa di questo campionato. I padroni di casa si presentavano alla partita con 51 punti, solamente uno in meno dell’Al-Ahli terzo, che ha da recuperare una partita proprio contro l’Al-Hilal. A nulla è però servito il grande sforzo per fermare la corazzata bianco-blu, che ha spazzato via gli avversari con un netto 0-3 che ha rivisto anche la firma del rientrante Mitrovic.

Cristiano Ronaldo dilaga, Benzema crolla e Kessié ne approfitta

Il trentesimo turno di Saudi Pro League ha visto nuovamente protagonista il solito Cristiano Ronaldo, che si è particolarmente divertito nella sfida all’Al Wehda. Il portoghese ha, infatti, realizzato una tripletta in meno di un’ora e i primi due gol li ha realizzati in soli 12 minuti. Un 6-0 finale che sa di contentino per l’Al Nassr, ormai secondo in classifica. La distanza dall’Al-Hilal è infatti di 9 punti, ma la capolista deve recuperare una partita e, vincendola, si porterebbe a +12 con 4 gare rimaste (tra cui lo scontro diretto). Vincere diventa praticamente impossibile.

Questa è stata anche la giornata degli scossoni in zona Champions. Come detto, l’Al-Taawon è uscito sconfitto, ma le altre? Non ha fatto meglio l’Al-Ittihad, che ha perso rovinosamente in casa per 3-1 con l’Abha. Un ko che ha fatto rumore, dato che la squadra di Benzema si ritrova ora a 5 punti dalla terza posizione ed è anche reduce dall’eliminazione in semifinale dalla King Cup.

Ad approfittarne è stata, infatti, la squadra di Kessié e Firmino, ovvero l’Al-Ahli. Netto e devastante il 4-1 rifilato al Damac in 25 minuti e che ha proiettato i nero-verdi ad un terzo posto ancora non matematico, ma sicuramente molto più vicino. La Champions per la prossima stagione è ampiamente alla portata.