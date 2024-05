Inter, ecco il tesoretto per Gudmundsson: doppio sacrificio da 60 milioni

Ecco il possibile tesoretto per Gudmundsson: doppio sacrificio Inter da 60 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti di mercato

La dirigenza dell’Inter, dopo aver chiuso i colpi Zielinski e Taremi, inizia a lavorare anche sul fronte uscite in vista del prossimo calciomercato estivo.

Come anticipato da Calciomercato.it, dal prossimo luglio saranno fatte valutazioni anche su Valentin Carboni: il fantasista argentino rientrerà ad Appiano Gentile dopo il prestito al Monza per essere valutato da Simone Inzaghi in vista di un possibile ritorno in pianta stabile in nerazzurro.

Il classe 2005 è valutato dall’Inter almeno 25-30 milioni di euro, una richiesta che esclude di fatto la permanenza a Monza con la cessione a titolo definitivo. Carboni potrebbe comunque diventare una delle pedine sacrificabili per l’Inter sul mercato.

Calciomercato Inter, Carboni e Dumfries sacrificabili: cifre e dettagli

Insieme a Carboni, il club nerazzurro ha in cima alla lista dei possibili partenti anche Denzel Dumfries. L’esterno olandese, inesploso all’Inter, è sempre più in bilico: il rinnovo è complicato e Marotta ed Ausilio puntano ad un incasso da 25-30 milioni. Sulle sue tracce c’è il Manchester United.

Il tesoretto per il prossimo mercato estivo potrebbe dunque arrivare dai sacrifici di Carboni e Dumfries. In cima alla lista della dirigenza, come noto, c’è il nome di Gudmundsson, preferito ad oggi anche a Zirkzee. Si attendono ora le prossime mosse della società campione d’Italia.