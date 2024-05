DIRETTA Serie A, Salernitana-Atalanta: Formazioni UFFICIALI LIVE

Primo posticipo del lunedì, Salernitana-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Complici i pareggi di Bologna e Roma, l’Atalanta scende in campo nel primo dei due posticipi del lunedì con la possibilità di raggiungere i giallorossi al quinto posto e di portarsi a quattro punti dai rossoblu con una partita da recuperare. Un’occasione ghiotta che i nerazzrurri non possono lasciarsi sfuggire, anche in virtù dell’avversario odierno: la già retrocessa Salernitana.

Atteso dalla difficile e impegnativa semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, Gian Piero Gasperini ha deciso di effettuare un turn over ragionato, ma anche obbligato, viste le assenze per infortunio di Emil Holm, Senad Kolasinac e Rafael Toloi. Senza più nulla da chiedere al campionato, la squadra allenata da Stefano Colantuono deve affrontare un’emergenza totale: oltre allo squalificato Pierozzi, mancheranno gli infortunati Boateng, Gyomber, Maggiore, Ochoa, Kastanos, Dia e Gomis. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Arechi.

Formazioni ufficiali Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All: Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, De Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Lookman; Scamacca. All: Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 71, Juventus 66, Bologna* 64, Roma 60, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa* 43, Lecce* 37, Verona* 34, Cagliari* 33, Empoli* e Frosinone* 32, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15