Aumenta la clausola, bomber da 65 milioni per il Milan

La clausola aumenta ma il Milan resta interessato al bomber: servono 65 milioni per acquistarlo senza trattative

L’allenatore è al momento la priorità del Milan: i rossoneri devono individuare il profilo giusto a cui affidare la panchina per il prossimo anno.

Sciolto l’enigma tecnico, toccherà poi costruire una squadra che possa riscattare una stagione che, nonostante il secondo posto, non può che essere considerata negativa. Servirà allora un bomber che non faccia rimpiangere Giroud, proiettato ad un trasferimento in MLS alla scadenza di contratto (giugno 2024).

Come nel caso dell’allenatore, anche alla voce attaccante non mancano i nomi: tra quelli accostati ai rossoneri uno dei più giovani è Benjamin Sesko, appena venti anni, ma già una importante esperienza internazionale alle spalle. Prima con il Salisburgo, quindi con il Lipsia, il bomber sloveno ha calcato i palcoscenici della Champions League, collezionando venti presenze con due gol.

Il 20enne piace al Milan, ma anche a club di Premier League, e può liberarsi dal Lipsia grazie ad una clausola. Il problema è che, stando a quanto riportato da ‘Sky Spors’, il valore di questa clausola è variabile ed è legato al rendimento di Sesko.

Calciomercato Milan, aumenta la clausola di Sesko

Non una bella notizia per il Milan e le altre squadre che hanno messo lo sloveno nel mirino. Se a gennaio servivano 50 milioni per acquistarlo, senza trattare con i tedeschi, ora questa cifra è lievitata fino ad arrivare a 65 milioni.

Questo perché il valore della clausola è legato a minuti giocati, gol e assist. Proprio nella seconda parte di stagione, Sesko ha avuto un impressionante miglioramento di rendimento: da gennaio ad oggi sono 9 i gol realizzati in Bundesliga con due assist, rispetto alle tre reti della prima parte di stagione.

Ora le ultime due giornate potrebbero ulteriormente far lievitare la clausola fino ad arrivare a 75 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far diventare lo sloveno un profilo fuori portata per le italiane, Milan ovviamente incluso.