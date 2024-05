Crisi totale, Napoli nella bufera: “E’ uno scempio”

Si è chiuso sul risultato di parità il primo tempo tra Udinese e Napoli

Crisi infinita per il Napoli che non riesce proprio a scuotersi. Al termine dei primi 45 minuti di Udine, la squadra di Calzona non è riuscita neanche a trovare un tiro verso lo specchio dell’Udinese per una prima frazione di gioco piuttosto noiosa, sia da una parte che dall’altra.

Contro la formazione allenata dal grande ex Fabio Cannavaro in cerca di punti preziosi nella lotta per non retrocedere, ci si sarebbe aspettati un approccio subito aggressivo da parte della squadra azzurra. E invece, come lamentato anche da diversi tifosi partenopei, il primo tempo del Napoli contro l’Udinese ha lasciato molto a desiderare.

Non solo la squadra di Calzona non è riuscita a calciare neanche una volta verso la porta avversaria, ma ha prodotto davvero poco sotto l’aspetto del gioco. Una stagione maledetta dopo lo storico Scudetto della passata stagione, che ha comprensibilmente attirato tantissime critiche da parte del popolo azzurro:

Queste le principali reazioni social contro il Napoli su ‘X’ dopo i primi 45 minuti:

