Agente Mandas: “Ricevute varie richieste. Ecco il suo futuro” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni dell’agente del portiere della Lazio, Diego Tavano, ai microfoni di Calciomercato.it nel corso del Gran Gala del Calcio Adicosp

A margine del Gran Gala del Calcio Adicosp, in corso di svolgimento a Roma, ha parlato Diego Tavano. L’agente, intercettato dai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato di Chrīstos Mandas.

Il portiere greco classe 2001 è diventato protagonista con la maglia della Lazio, facendosi trovare pronto dopo l’infortunio di Provedel: “E’ un giocatore forte, un giocatore che avevano visto più di una società quando l’ho iniziato a proporre in Serie A – afferma subito il procuratore -. Ho avuto varie richieste, ma la Lazio è stata la più veloce di tutti. Quando l’abbiamo portato, in fase di operazione si era pensato di farlo tornare in prestito all’Ofi Creta, ma Sarri decise di tenerlo, vedendo in lui grandissime qualità. Il ragazzo è talmente un talento che si è imposto, non era facile inserirsi in un contesto come quello biancoceleste”.

Lazio, agente Mandas: “Un secondo che vale la titolarità”

Arrivato di fatto da terzo portiere, Chrīstos Mandas, è pronto a legarsi alla Lazio con un nuovo contratto: “Dobbiamo parlare con la Lazio per rivedere l’accordo – prosegue Tavano -. Oggi è un secondo portiere che vale anche la titolarità, è un giocatore pronto e bisogna riparlarne. Ci sono interessi dall’estero. Lotito non penso che si tirerà indietro per un rinnovo”.

Diego Tavano, poi, conclude parlando delle caratteristiche di Mandas: “E’ un portiere molto reattivo e bravo con i piedi, è fantastico e ha voglia di imparare e di crescere. Sa far di questo sport la sua ossessione. Ha la predisposizione al lavoro e questo può fare la differenza. Va ringraziata la Lazio e Tudor adesso che gli hanno dato la fiducia. E’ talmente serio che può fare il dodicesimo, ma parleremo con la società per capire il suo futuro”.