Soulé e Barrenechea di nuovo alla Juve: “Sono pronti”

A margine del Gran Galà del Calcio Adicosp è intervenuto ai microfoni di TvPlay il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi. Dalla salvezza ai giovani in prestito

Si fa sempre più incandescente la corsa salvezza con il finale di campionato che si avvicina ed un classifica molto corta che nelle zone basse ha ancora molto da raccontare.

Tra le squadre che lotteranno fino alla fine per la permanenza in Serie A c’è anche il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dallo 0-0 contro l’Empoli di ieri. A commentare quelle che saranno le fasi finali di questa annata ci ha pensato il ds Guido Angelozzi, intervenuto a TvPlay a margine del Gran Galà del Calcio Adicosp: “Stiamo vivendo questo finale di stagione con serenità, in queste ultime 3 partite vogliamo continuare a lottare per raggiungere il sogno della salvezza. Venerdì affronteremo l’Inter, io personalmente non ho visto il loro match contro il Sassuolo. Scenderemo in campo per vincere e per fare il nostro meglio”.

Angelozzi si è quindi spostato sui singoli, commentando il rendimento di Brescianini: “Sta facendo un ottimo lavoro, lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo. Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale, posso dire che alcuni grandi club lo stanno osservando con attenzione”.

Calciomercato Juventus, Angelozzi incorona Soulé e Barrenechea

Non poteva mancare un passaggio anche sui giovani in prestito al Frosinone dalla Juventus.

A tal proposito Angelozzi ha di fatto incoronato sia Soulé che Barrenechea: “Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione“.