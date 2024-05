Napoli perde la pazienza: “Una delusione, vada in Serie B”

Finisce nel mirino della critica il calciatore. I tifosi del Napoli hanno ormai perso la pazienza nei confronti di uno degli acquisti estivi di De Laurentiis

E’ stato uno degli acquisti più importanti del Napoli della scorsa estate. Un investimento da 30 milioni di euro, che fino a questo momento, non ha certo pagato.

Stiamo parlando di Jesper Lindstrom, che stasera, un po’ a sorpresa, è stato schierato dal primo minuto da Calzona, nel match contro l’Udinese. L’attaccante, che ha completato il tridente con Osimhen e Politano, non è riuscito a lasciare il segno ed è finito ancora una volta nel mirino della critica.

Udinese-Napoli, Lindstrom nel mirino della critica

La stagione è praticamente terminata, ma Lindstrom non è ancora riuscito a trovare la via della rete, ma sono soprattutto le sue prestazioni a non convincere.

Così stasera i tifosi del Napoli hanno letteralmente perso la pazienza. Davvero diversi i tweet su X di critica nei confronti del 24enne danese, tanto da finire in tendenza

Lindstrom ne carne ne pesce! scarso veramente! — Raffaele (@iNFLEYMSS) May 6, 2024

Ma lindstrom è propr scarz! — capitanodoc (@capitanodoc) May 6, 2024

Lindstrom nn è scarso, è prp ridicolo. Un bidone di proporzioni bibliche. — giorgio (@giorgionapo) May 6, 2024

lindstrom è la delusione più grande della stagione — nun o sacc (@letmebethesaame) May 6, 2024