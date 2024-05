Scamacca e Koopmeiners, rimonta Atalanta: Roma raggiunta | HIGHLIGHTS

La Salernitana chiude in vantaggio il primo tempo, poi c’è il ritorno dell’Atalanta: rimonta nerazzurra e Roma raggiunta

L’Atalanta vede la Champions. La squadra di Gasperini ribalta la Salernitana, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, e agguanta la Roma al quinto posto in classifica ma con una gara ancora da disputare (quella con la Fiorentina non giocata a marzo).

I nerazzurri sembrano approcciare bene il match, ma non concretizzano e vengono infilati da Tchaouna che porta in vantaggio i padroni di casa. Nel primo tempo Scamacca non sembra avere il piglio giusto e la porta granata resta inviolata.

La ripresa però parte con tutt’altra musica ed è proprio Scamacca al 57′ a firmare il gol del pareggio. Passano sei minuti ed ecco il vantaggio dell’Atalanta: è Koopmeiners a infilare Fiorillo con una bella conclusione da fuori area.

Salerntiana-Atalanta 1-2: marcatori, classifica e highlights

Di tempo per la Salernitana ce ne sarebbe per provare ad agguantare il pareggio, ma la formazione di Colantuono non riesce mai a creare pericoli dalle pari di Carnesecchi e in un paio di occasione rischia anche di capitolare nuovamente.

Finisce così 1-2 Salernitana-Atalanta con i bergamaschi sempre più lanciati verso un posto Champions.

SALERNITANA-ATALANTA 1-2: 18′ Tchaouna (S), 57′ Scamacca (A), 63′ Koopmeiners (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Fiorentina* e Napoli* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese* e Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno