Facebook, Instagram e WhatsApp down, malfunzionamenti anche in Italia

Problema per le app della galassia Meta: segnalazione da parte degli utenti in diversi paese, coinvolto anche il nostro

Problemi per le app della galassia Meta dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre. Migliaia le segnalazioni di malfunzionamenti per Facebook, Instagram e Whatsapp. Difficoltà riscontrate nell’inviare i messaggi e nell’accedere ai feed aggiornati.

I problemi sono stati denunciati soprattutto negli Stati Uniti, ma hanno interessato anche altri paesi tra i quali l’Italia. Alle 19 italiane si è registrato il picco di segnalazioni, mentre la problematica sembra ora in via di risoluzione anche se alcuni utenti continuano ad avere difficoltà.

Meta ha commentato in maniera ufficiale la problematica, con un post pubblicato su X: “Siamo consapevoli che un problema tecnico sta influenzando la capacità di alcuni utenti di accedere alle nostre applicazioni. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Whatsapp down: problemi anche per Facebook e Instagram

Problemi quindi anche per quel che riguarda Facebook, Instagram e Threads con numerosi utenti che hanno lamentato l’impossibilità di postare nuovi aggiornamenti o consultare gli ultimi post.

La situazione sta piano piano tornando alla normalità, anche se alcuni utenti continuano a segnalare il persistere di problematiche.