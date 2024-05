Recupero Atalanta-Fiorentina, Gasperini punzecchia la Roma: “Non era un codice giallo”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro la Salernitana. Gian Piero Gasperini ha commentato il successo ma ha parlato anche del recupero contro la Fiorentina

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non sbaglia contro la Salernitana, ma la vittoria è arrivata solamente in rimonta. Il tecnico dei bergamaschi è comunque soddisfatto della prova della sua squadra, che gioca ininterrottamente ogni tre giorni: “Questa partita per noi era la più difficile da preparare, perché era un impegno in cui avevamo tutto da perdere – afferma a DAZN -. Non esistono partite facili e noi abbiamo avuto il demerito di fallire le occasioni iniziali e subire la rete dello svantaggio”.

L’Atalanta è così in corsa in tutte le competizioni. I bergamaschi possono conquistare la Coppa Italia, nel match contro la Juventus, e sono in corsa per la finale di Europa League e per la Champions: “Lo scontro diretto contro la Roma sarà fondamentale, ma prima dobbiamo pensare al Marsiglia – prosegue Gasperini -. Infortuni? Holm, Kolasinac, Toloi non saranno sicuramente recuperati per l’Europa League“.

Recupero Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Non è colpa nostra”

In conferenza stampa, nel post gara, si è affrontato il tema, che sta facendo tanto discutere ormai da settimane, quello relativo al recupero contro la Fiorentina.

Gian Piero Gasperini si è così espresso: “Non è colpa nostra se non si conosce la data – riporta OneFootball -. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo e va capito”.