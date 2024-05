Niente Milan, ribaltone Conte: “Torna alla Juventus”

Antonio Conte al centro del valzer degli allenatori: niente Milan per il tecnico, c’è il clamoroso ritorno

Dove allenerà Antonio Conte? L’interrogativo è di quelli che sta animando le ultime settimane di calciomercato. È questo il momento in cui si decidono le panchine della prossima stagione e in Serie A ci sono tante big che devono ancora scegliere la prossima guida tecnica.

Dal Milan, secondo in classifica, alla Juventus che dirà addio ad Allegri. E poi il Bologna, che deve capire se Thiago Motta resterà o andrà via, il Napoli alle prese con una stagione disastrosa, la Fiorentina che dirà addio ad Italiano, tanto per restare nelle prime posizioni di Serie A. Per molte di queste (dal Milan al Napoli), il nome di Conte è spendibile ed in alcuni casi, vedi la società partenopea, c’è stata anche una trattativa.

Ora però che la pista azzurra sembra essersi raffreddata, il profilo del tecnico pugliese torna in ballo anche per altri club. L’idea Milan non sembra decollare, con Fonseca, Conceicao e van Bommel i tre nomi più caldi al momento ed allora occhio alla possibilità di un ritorno alla Juventus.

Calciomercato Juventus, riecco Conte: cosa sta succedendo

A rilanciare in maniera forte il nome di Antonio Conte in ottica bianconera è Luciano Moggi, ex direttore generale della società piemontese.

Intervenuto a ‘juventibus’, l’ex dirigente juventino ha provato ad analizzare la situazione relativa al prossimo allenatore della Juventus e ha fatto nuovamente il nome di Conte: “Se non dovesse andare al Milan, potrebbe tornare in bianconero. La mia è un’impressione, potrebbe essere anche lontana dalla realtà: speriamo che sia vicina”.

Più una speranza, quindi, rispetto ad una vera e propria notizia. Come vi stiamo raccontando da tempo, Thiago Motta – sondato anche dal Chelsea – è l’allenatore in pole per la panchina della Juventus con Giuntoli che lo ha scelto come perno del nuovo corso bianconero.