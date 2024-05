Conte di nuovo alla Juventus: scelto in diretta

La Juventus si prepara a chiudere la stagione e pensa già al futuro. Intanto c’è chi rivorrebbe Antonio Conte sulla panchina dei bianconeri

Ultime tre gare di Serie A e la finalissima di Coppa Italia: sono queste le ultime uscite ufficiali della stagione della Juventus che proprio attraverso la coppa nazionale proverà a dare un tono positivo alla propria annata.

Poi sarà tempo di pensare al prossimo futuro, con Allegri all’ultimo anno di contratto e sempre più vicino ad un possibile addio che ha già innescato la corsa alla panchina bianconera. In questo senso il nome di Thiago Motta, allenatore del Bologna, è da tempo in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli.

Di certezze però per il momento ancora non ce ne sono, se non che andrà prima di tutto conclusa la stagione e valutata in un senso o nell’altro la posizione di Allegri. Intanto è ancora a caccia di sistemazione un ex juventino come Antonio Conte, mai dimenticato dai tifosi e desideroso di tornare in pista, visto che è sostanzialmente fermo da marzo 2023 con l’ultima esperienza al Tottenham.

Proprio il nome di Conte è stato riportato a galla da un altro ex Juve come Fabrizio Ravanelli.

Calciomercato Juventus, Ravanelli invoca Conte

Intervenuto a TvPlay su Twitch, Fabrizio Ravanelli ha fatto il punto sulla situazione attuale della Juventus, rispondendo anche alla domanda sul prossimo allenatore: “Io sceglierei senza dubbio Conte, conosce l’ambiente, ha il DNA bianconero e porterebbe disciplina all’interno dello spogliatoio”.

Nessun dubbio per l’ex calciatore juventino che gradirebbe rivedere nuovamente a Torino lo stesso Conte. Dal punto di vista della rosa Ravanelli ha invece fatto la sua scelta eventuale tra due profili come Chiesa e Vlahovic: “In caso di cessione eccellente chi terrei tra Chiesa e Vlahovic? Direi Chiesa perché attaccanti capaci di far gol magari si possono trovare, invece non farei a meno del guizzo e della tecnica di Chiesa”.

Infine l’ex attaccante ha detto la sua anche sulle strategie complessive di mercato: “Perché la Juventus dovrebbe puntare forte su Zirzkee e non su Yildiz e Soulé che ha già in casa? Se si punta su questi, io 50-60 milioni per Zirzkee non li spenderei. Preferirei puntare su un centrocampista di spessore”.