Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland | Nuova accelerata

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID/ Secondo quanto riportato dai portoghesi di 'A Bola', la Juventus sarebbe tornata con forza sulle tracce di Erling Braut Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund di Lucien Favre. Il giovanissimo attaccante ex Salisburgo, arrivato in Germania nel calciomercato di gennaio, è anche nel mirino del Real Madrid, disposto a spendere oltre 70 milioni di euro per il classe 2000.

La Juventus sarebbe intenzionata a sorpassare il Real Madrid nella corsa ad Haaland, giocatore seguito da Paratici già in autunno dopo l'exploit nel gironcino di Champions League con Napoli e Liverpool.