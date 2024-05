Non basta l’accordo con la Juve: “Thiago Motta punta un’altra squadra”

La Juventus potrebbe separarsi da Allegri a fine stagione: Thiago Motta rimane il nome cerchiato in rosso da parte del Dt Giuntoli per la panchina bianconera

Resta Thiago Motta il nome più caldo per la panchina della Juventus in caso di divorzio a fine campionato da Massimiliano Allegri, che ha ancora un anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’.

L’accesso in Champions League e un’eventuale successo finale in Coppa Italia potrebbe non bastare al tecnico livornese, con il Dt bianconero Giuntoli da qualche mese a questa parte sulle tracce dell’attuale guida tecnica della rivelazione Bologna, che all’estero piace anche al Chelsea. Sulla panchina della Juve si è soffermato a ‘Radio Radio’ Sandro Sabatini: “A fine stagione Giuntoli presenterà la situazione a John Elkann, con il divorzio da Allegri che costerà 20 milioni e altrettanti ce ne vorranno per il contratto di Thiago Motta”, spiega il giornalista. Risponde Roberto Pruzzo sul futuro dell’italo-brasiliano: “Io ho la sensazione che Thiago Motta voglia puntare su Parigi se il PSG non vincerà la Champions“. Ancora Sabatini dopo l’ex bomber della Roma: “Thiago Motta potrebbe andare ovunque perché ha un profilo internazionale. Si parla tanto di un accordo con la Juve e io non so il vincolo che lo ha legato a Giuntoli, ma secondo me non fanno i conti con la reazione di Elkann perché poi deve andare a giustificarla una spesa del genere tra il divorzio da Allegri e l’arrivo di Motta. E Allegri, come tutti gli allenatori, giustamente non rinuncerà ai soldi perché ha ancora un anno di contratto con la Juventus. In ogni caso, spero per lui che Allegri non rimanga alla Juve”.

Calciomercato Juventus, calda la pista Thiago Motta: “Probabilmente ha già un accordo con Giuntoli”

Sulla scottante questione interviene anche Ilario Di Giovambattista: “Thiago Motta da qualche settimana non parla più con la proprietà del Bologna sulla questione del futuro, vuole pensare solo al presente e al campo. Probabile che si sia già messo d’accordo con la Juventus“.

Prende la parola ancora Sabatini, chiudendo la sua analisi: “Thiago Motta ha dato parola al patron Saputo che sarebbe stato la prima persona a sapere della sua scelta sul futuro. Lui aspetta che sua ufficiale la qualificazione in Champions League del Bologna per prendere una decisione. Thiago o non Thiago, comunque, Giuntoli per il momento ha concretizzato poco sul mercato. Ha preso Alcaraz a 6 milioni… ma Gaetano è meglio di Alcaraz tanto per fare un esempio. Prima o poi dovrà sciogliere dei nodi, ma credo lo farà con grande abilità e dopo quello che ha fatto al Napoli meritava la chance di andare alla Juventus”.