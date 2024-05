Milan, occhi puntati in casa Sassuolo: interesse per Boloca | CM.IT

Il Milan guarda in casa Sassuolo. Nel mirino è finito il centrocampista di Davide Ballardini, che in stagione ha totalizzato trenta presenze, tra Serie A e Coppa Italia

E’ penultimo in classifica a cinque punti dalla zona salvezza e sabato sarà chiamato ad affrontare i campioni d’Italia dell’Inter.

La permanenza in Serie A per il Sassuolo è davvero complicata, ma nonostante le mille difficoltà e una stagione da dimenticare non mancano i giocatori che sono riusciti a mettersi in mostra attirando le attenzioni delle grandi squadre. Con una retrocessione in Serie B sarà chiaramente complicato tenere in rosa calciatori come Pinamonti e Berardi, ma non sono gli unici pronti a fare le valigie.

Vi abbiamo raccontato dell’interesse da parte della Juventus di Armand Lauriente, ma c’è anche il Milan che sta guardando con interesse in casa Sassuolo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i rossoneri, infatti, sono hanno messo gli occhi su Daniel Boloca. Il centrocampista classe 1998 può rappresentare un rinforzo per il centrocampo del Diavolo che subirà qualche ritocco in estate. La valutazione del giocatore, che piace anche alla Fiorentina, si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Milan, il punto sul centrocampo

Il Milan è pronto a regalarsi un centrocampista che sappia dare una mano importante alla difesa. In casa rossonera hanno tracciato l’identikit del nuovo rinforzo .

Servirà un giocatore con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa, ma gli acquisti potrebbero essere più di uno. Non è da escludere, infatti, la partenza di Ismael Bennacer. L’algerino, d’altronde, continua ad essere seguito da club di Premier League e dall’Arabia Saudita. Attenzione, inoltre alla situazione legata a Yacine Adli. Per quanto riguarda il mercato in entrata, in orbita rossonera ci sono Fofana del Monaco, Hojbjerg del Tottenham e Amrabat, che a breve tornerà a Firenze, non certo per rimanerci. Non scordiamoci, infine, Ouedraogo, che continua a piacere tanto a Moncada.