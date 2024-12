Juve-Milan da incubo: blitz dell’ex e firma a gennaio

Possibile ricongiungimento nel calciomercato invernale ormai alle porte. Operazione low cost perché in scadenza di contratto a giugno

Manca poco più di due settimane all’apertura del calciomercato invernale, dove la Juventus è attesa come una delle protagoniste in assoluto. I bianconeri dovranno prendere uno se non due difensori, considerati i gravi infortuni di Bremer e Cabal, oltre che un vice Vlahovic e senza escludere un centrocampista in caso di partenza di Fagioli. Oppure di Douglas Luiz.

Qualcosa potrebbe fare anche il Milan. Per esempio a centrocampo se andasse via Bennacer, ma non sono da escludere pure movimenti in difesa. Al traballante Fonseca potrebbe servire pure un nuovo difensore centrale. In tal senso girano già alcuni nomi di potenziali rinforzi per il pacchetto arretrato rossonero.

Uno di questi è fuori dal progetto di uno dei più grandi club al mondo. Inoltre è in scadenza di contratto a giugno, il che significa che potrebbe sbarcare a Milanello da svincolato o a cifre molto basse qualora Ibrahimovic (suo connazionale ed ex compagno sia nella Svezia che in Inghilterra) e soci decidesse di anticipare il suo arrivo a gennaio.

Questo calciatore è stato accostato di recente anche alla stessa Juventus, la quale appunto cerca uno-due difensori per colmare i buchi lasciati da Bremer e Cabal. Ma sappiamo che Giuntoli sta lavorando concretamente già per un nome in particolare, Antonio Silva del Benfica. L’alternativa al portoghese è Hancko del Feyenoord, soltanto che l’ex Fiorentina ha costi decisamente alti. Mesi fa gli olandesi hanno respinto una offerta da 30 milioni dell’Atletico Madrid.

Lindelof fuori dai piani di Milan e Juve: a gennaio può ricongiungersi con van Nistelrooy

Victor Lindelof nei radar di Milan e Juve? Diciamo che lo svedese è un profilo che sarebbe stato proposto a entrambi, ma sorprenderebbe se diventasse un obiettivo concreto. Specialmente per la Juve, intenta a ringiovanire la rosa abbassando il monte ingaggi.

A luglio Lindelof compirà 31 anni, in più sono un paio d’anni che manifesta una fragilità fisica che ha allontanato diversi eventuali pretendenti al suo cartellino. Più che in Serie A, il futuro del classe ’94 potrebbe essere ancora in Premier League, dove è approdato nell’estate del 2017.

Stando a ‘Tbr Football’, l’ex Benfica è nel mirino del Leicester di Ruud van Nistelrooy, che è stato suo vice e poi allenatore ad interim proprio allo United. Il tecnico olandese lo stima e potrebbe provare a portarlo a Leicester già nel mercato di riparazione.