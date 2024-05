A Giuntoli piace Lauriente: la situazione con la Juventus | CM.IT

La Juve continua a cercare alternative sugli esterni d’attacco, tra i nomi spunta anche Lauriente: le ultime di Calciomercato.it

Una delle primissime telenovele legate al prossimo calciomercato si è già conclusa, con mesi di anticipo rispetto a tutte quelle trattative che si trascinano fino agli ultimi giorni di agosto. Si trattava di Felipe Anderson e di Mattia Zaccagni, due dei profili individuati dalla Juventus come possibili rinforzi per il reparto offensivo: il primo ha deciso di tornare in Brasile per motivi familiari, mentre il secondo – come vi abbiamo raccontato su queste pagine – ha accettato il rinnovo offerto da Lotito.

Ora, però, una traccia che non deve essere persa è la volontà della dirigenza bianconera di ampliare il pacchetto offensivo, modellandolo per essere più adatto ad una formazione che preveda l’utilizzo contemporaneo di più attaccanti rispetto al 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Tanti sono i nomi seguiti e monitorati da Cristiano Giuntoli e dagli emissari del club piemontese e tra questi, negli ultimi giorni, si è parlato anche di Armand Lauriente: ecco qual è la situazione relativa al francese classe ’98.

Lauriente piace e Giuntoli, ma nessun contatto con la Juve | CM.IT

La stagione del Sassuolo è stata ampiamente deludente e ora il rischio di incappare in un’inaspettata retrocessione è sempre più concreto. Una delle poche note positive dell’annata dei neroverdi è rappresentata proprio da Armand Lauriente.

Il francese classe ’98 nella classifica dei dribbling riusciti in Serie A occupa il quarto posto (con ben 60 dribbling), superato solamente da Rafael Leao, Kvicha Kvaratskhelia e da Matias Soulé (primatista con 89 dribbling riusciti all’attivo). Un dato impressionante, soprattutto se rapportato all’impegno in fase difensiva a cui è chiamato Lauriente rispetto ai concorrenti. La situazione con la Juventus, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, è la seguente: Lauriente è un profilo gradito da Giuntoli fin dai tempi di Napoli, ma al momento non c’è ancora stato nessun contatto né col Sassuolo né con l’entourage del giocatore. Insomma, la pista deve essere monitorata per la prossima estate, in particolare se il club emiliano dovesse retrocedere, ma non è ancora affatto calda.