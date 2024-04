Lotito si tiene stretto Zaccagni: niente Juve e rinnovo con la Lazio | CM.IT

Accelerata nella notte e accordo raggiunto, Zaccagni pronto al rinnovo con la Lazio: allontanato anche il rischio Juventus

Da tempo vi abbiamo raccontato come la situazione di Mattia Zaccagni nella Capitale fosse delicata: il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, una trattativa per il rinnovo che aveva subito un grande rallentamento e sopratutto la presenza della Juventus.

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo rivelato, infatti, che Cristiano Giuntoli ha avuto dei contatti con l’agente del giocatore anche nelle scorse settimane: l’obiettivo era quello di restare vigili sulla situazione contrattuale di Zaccagni ed eventualmente essere pronti a cogliere un’occasione. Dopo la decisione di Felipe Anderson di tornare in Brasile, anche per motivi e ragionamenti familiari, dalla Capitale è arrivata un’altra scelta che incide anche sul mercato della Vecchia Signora.

Rilancio per Zaccagni, rinnovo fino al 2029 con la Lazio | CM.IT

Nella serata di ieri, dopo che il Palmeiras ha annunciato ufficialmente l’approdo di Felipe Anderson a partire dalla prossima estate, la Lazio ha intensificato i rapporti con Mario Giuffredi -agente di Zaccagni- e ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2029.

Una mossa importante, che cementa ancora di più il ruolo dell’esterno offensivo della Nazionale all’interno del club e ne blinda il futuro. Anche nella prossima stagione, con Igor Tudor in panchina, Zaccagni rappresenterà uno dei capisaldi dell’undici biancoceleste. Molto probabilmente questa estate, chiusa l’annata con la Lazio, l’ex Verona sarà tra i protagonisti dell’Europeo della Nazionale di Spalletti e poi si rimetterà al servizio del tecnico croato. Il suo possibile approdo alla Juventus, invece, si è polverizzato con l’accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. Dopo il rinnovo di Yildiz, Giuntoli è alla ricerca di una quadra per il futuro di Federico Chiesa: proprio come Zaccagni, anche il contratto del numero 7 bianconero vede nel 30 giugno 2025 la sua scadenza.