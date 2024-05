Inter e Juve lo sanno già: niente rinnovo e destinazione scelta

Grandi rivali in campo, Inter e Juventus sono pronte a duellare anche sull’infuocato fronte del calciomercato

Dopo un’astinenza di ben quattro anni, la Juventus guarda alla prossima stagione come quella del possibile rilancio delle proprie ambizioni Scudetto. All’ottimo girone d’andata, non ha fatto seguito una seconda parte del campionato all’altezza dello splendido cammino dell’Inter, che ha conquistato la sua seconda stella concludendo una cavalcata memorabile nel derby contro il Milan.

Accese da una grande rivalità in campo, le due società si sono spesse date battaglia anche sul calciomercato, condividendo a volte gli stessi obiettivi o rendendosi protagoniste di semplici manovre di disturbo. Obbligate negli ultimi anni a rispettare alcune limitazione economiche, le due dirigenze hanno spesso trovato terreno di scontro nel mercato dei giocatori in scadenza di contratto.

Dall’Inter alla Juve: Hermoso ha deciso

In questo senso, Piero Ausilio e Beppe Marotta si sono già portati avanti con il lavoro, perfezionando l’ingaggio di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski e mettendo due tasselli importanti a centrocampo e in attacco, Per quanto riguarda la difesa, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai nerazzurri è quello di Mario Hermoso, seguito anche dalla Juve.

In scadenza con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno, il mancino spagnolo in questa stagione si è ben disimpegnato sia come braccetto in una difesa a tre, sia come esterno sinistro e proprio questa duttilità lo ha fatto finire nella lista di numerosi club europei, Barcellona compreso. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna confermano l’intenzione del 28enne di non rinnovare, ma parlano dell’Arabia come l’opzione più concreta al momento. A rivelarlo è Matteo Moretto sul proprio profilo ‘X’.