CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ALLEGRI / Il nome di Paul Pogba rimane sempre in prima linea nei pensieri della Juventus. Paratici e Nedved puntano sul ritorno del centrocampista francese a Torino per far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana bianconera.

Le difficoltà però per l'assalto al giocatore non mancano: dalle resistenze e la valutazione (intorno ai 120 milioni di euro) del Manchester United, fino all'agguerrita concorrenza del Real Madrid del connazionale Zidane.

Calciomercato Juventus, insidia Allegri per Pogba

Per la Juventus ci potrebbe però essere un altro pericolo nella corsa a Pogba, ovvero Massimilianocome riporta 'Tuttosport'. Il tecnico toscano ha consacrato il 27enne campione del mondo ad alti livelli in bianconero e potrebbe essere determinante in caso d'arrivo sulla panchina dello United per la permanenza a Manchester del giocatore.

Allegri allo stesso tempo potrebbe spingere per l'arrivo di Pogba a Parigi, se l'allenatore livornese dovesse sposare in estate il progetto PSG al posto di Tuchel. Occhio anche all'ipotesi Newcastle che sta per cambiare proprietà, anche se difficilmente il francese accetterebbe una piazza meno blasonata visto il pressing delle big e la possibilità di tornare a giocare la Champions League.