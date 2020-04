Calciomercato Juventus, taglio ai prestiti: da Romero a Nicolussi Caviglia, il punto

CALCIOMERCATO JUVENTUS PRESTITI / Dal picco record di 65 calciatori nella stagione 2014/2015 a... dieci. La Juventus, in linea anche con le nuove norme che prevedono un massimo di 8 giocatori over 22 prestati, la prossima estate darà un ulteriore netto taglio ai giocatori in prestito. L'idea è quella di puntare solamente sugli elementi ritenuti veramente validi e che hanno bisogno di un percorso di crescita in un club che dia loro continuità prima di potersi giocare le proprie carte in prima squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' dunque si ragionerà su diverse fasce di potenzialità dei calciatori.

Nella prima ricadono giocatori comeche sono ovviamente più pronti, soprattutto i primi due, e potrebbero già rientrare nel giro delle prime scelte per la squadra bianconera o, se non saranno ritenuti pronti, essere ceduti per incassare cifre importanti (Kulusevski escluso in questo caso). Tra le promesse ci sono invece giocatori comeper i quali si prevederanno dei piani di prestito finalizzati alla formazione in ottica Juventus.è un altro talento che ricade in questa categoria e che i dirigenti juventini stanno monitorando. Infine, la fascia dei 'progetti', calciatori che giocano in squadre estere meno blasonate o in categorie inferiori che possono comunque ambire a crescere fino a raggiungere i grandi palcoscenici.