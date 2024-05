Milan-Genoa, assenza dell’ultim’ora: la stella non ci sarà

Milan-Genoa, assenza dell’ultim’ora: la stella salta il match di San Siro

Una sfida che si preannuncia ricca di gol, visto che le due squadre, ormai, hanno poco da chiedere. Milan-Genoa, di scena alle 18 a San Siro sarà però senza diversi protagonisti.

Con i rossoblù già salvi e i rossoneri che puntano al secondo posto, anche se il margine dalla Juventus è ancora importante, il match di San Siro potrebbe regalare gol e divertimento. Come detto però diversi saranno gli assenti: in casa rossonera mancheranno per infortunio Maignan e Loftus-Cheek, mentre il Genoa ha comunicato l’elenco dei convocati, tra cui non è presente Albert Gudmundsson.

La stellina islandese non sarà della partita. Il giocatore era alle prese con l’influenza nei giorni scorsi ed evidentemente non ha recuperato. Gudmundsson è rimasto a Genova, insieme al portoghese Vitinha, a Malinovskyi e all’ex della gara Junior Messias. Tante assenze quindi per Gilardino, soprattutto nel reparto offensivo, con il tecnico che in attacco potrà contare solo su Ankeye, Ekuban e Retegui.