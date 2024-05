Inter, ribaltone in panchina: arriva l’ex Juve

Le ultime sulla panchina dell’Inter. Ecco cosa può accadere nei prossimi giorni, con un addio che appare sempre più certo

Sono davvero giorni movimenti per le panchine. In Italia c’è grande attesa per capire chi saranno i nuovi allenatori di Milan, Juventus e Napoli. All’estero, invece, la curiosità maggiore è legata al Bayern Monaco, che non ha ancora annunciato il futuro tecnico.

Anche altre squadre di Serie A si preparano a dei cambiamenti, con le panchine di Bologna, Torino e Fiorentina che sono certamente tra quelle più appetibili. Cambiamenti che non ci saranno all’Inter, con Beppe Marotta che non ha alcun dubbio sul voler puntare ancora su Simone Inzaghi. Ma un cambio in panchina, in casa nerazzurra, potrebbe comunque esserci.

Stiamo chiaramente parlando di quella della Primavera, guidata oggi da Cristian Chivu. L’ex difensore è infatti finito nel mirino dell’Ajax. Ad Amsterdam il 43enne rumeno è pronto, infatti, a ricoprire il ruolo di vice allenatore.

Inter, scelto il dopo Chivu

Senza Chivu in panchina, dunque, la dirigenza dei campioni d’Italia è chiamata a trovare un sostituto. Il nome che sta prendendo quota è quello di Francesco Baldini, promosso da Tarantino.

Il responsabile del settore giovanile conosce molto bene l’attuale allenatore del Trento in Serie C, essendo stati insieme alla Roma, quando guidata l’Under 17. Baldini allena dal 2011 e in passato ha guidato anche la Primavera della Juventus (nella stagione 2018-2019), oltre ad essere stato a Bologna