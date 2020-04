Calciomercato Juventus, rebus Higuain | Tre ipotesi per il futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Uno dei temi 'caldi' per la Juventus in sede di calciomercato sarà quello legato al futuro di Gonzalo Higuain. Il 32enne attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2021 con un ingaggio piuttosto importante a 7,5 milioni di euro.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono tre le ipotesi per il futuro dell'ex Napoli e Milan: la più probabile è la permanenza senza rinnovo, con l'addio nel 2021 per far ritorno al River Plate . Possibile anche il rinnovo di un anno con l'ingaggio spalmato fino al 2022, mentre rimane complicata l'ipotesi di una cessione in estate. Il futuro di Higuain è ancora tutto da scrivere.