CORONAVIRUS SERIE A STIPENDI / Continua a tenere banco la questione legata al taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A. Come raccontato da Calciomercato.it, la riunione in programma ieri in call conference tra Lega Serie A e Assocalciatori è stata rinviata e - secondo quanto appreso dall'ANSA - è andata in scena oggi.

Nell'incontro, definito cordiale ed interlocutorio, la Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi per quattro mesi, ricevendo una controproposta dall'per un solo mese. Ancora nessun accordo, dunque, tra le parti, che si riaggiorneranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine della settimana.

