CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA CHELSEA / Il Chelsea non bada a sconti per Gianluigi Donnarumma. I 'Blues' hanno individuato nel talento del Milan il portiere del futuro e sarebbero pronto a ricoprire d'oro il club rossonero per il classe '99.

Stando al quotidiano 'Tuttosport', il patron dei londinesi Abramovich starebbe pensando ad un'offerta irrinunciabile per Donnarumma: 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa per avere ul via libera del 'Diavolo' e battere la nutrita concorrenza.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: assalto Chelsea

L'estremo difensore basco è in uscita da Londra ed è stato pagato 80 milioni per il trasferimento due anni fa dall'Athletic Bilbao al Chelsea. Lampard avrebbe messo Donnarumma in cima alla lista dei desideri, con i 'Blues' che avrebbero offerto al portiere della Nazionale italiana un contratto quinquennale da 8 milioni di euro a stagione. Il rinnovo con il Milan dell'accordo in scadenza nel 2021 a 6 milioni all'anno resta complesso, con Elliott e Gazidis che sarebbero entrati nell'ordine di idee di cederlo questa estate al miglior offerente per non rischiare di perderlo a parametro zero tra 15 mesi. Sulla situazione di Donnarumma restano vigili anche PSG, Real Madrid e Juventus.