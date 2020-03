CALCIOMERCATO MILAN RAGNICK PIOLI IBRAHIMOVIC / Sembra segnato il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Stando a 'Tuttosport', il destino del fuoriclasse svedese sarà lontano da Milano al termine di questa stagione.

Ibra non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza attualmente il 30 giugno, dopo il ritorno in rossonero lo scorso gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Milan, addio Ibrahimovic: nuova avventura con Raiola

Ibra out, mentre sono in risalita le quotazione sulla permanenza in panchina di Pioli. Ragninck infatti, per cui ci sarebbe stato un riavvicinamento negli ultimi giorni, potrebbe ricoprire solo la carica di Direttore tecnico, soprattutto se la stagione dovesse concludersi in estate a causa dell'emergenza coronavirus. Resta anche in piedi l'ipotesi che il tedesco vada direttamente in panchina, ma solo se l'attuale campionato dovesse terminare entro giugno. Ragnick avrebbe ricevuto poi delle rassicurazioni sul budget da investire sul mercato e sugli obiettivi della squadra direttamente da Elliott e Gazidis.