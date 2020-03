Emergenza Coronavirus | Picco contagi: l'annuncio dell'OMS

EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI OMS / "Forse il picco dei contagi potrebbe esserci in questa settimana". Lo ha detto Ranieri Guerra, assistant director general dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai microfoni della trasmissioni radiofonica 'Circo Massimo' in onda su Radio Capital.

"In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere - ha specificato Guerra - Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo, in materia di emergenza coronavirus , di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare efficacia".