CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI OUT / Oggi pomeriggio Fabio Paratici ha preso la parola ai microfoni del canale tematico della Juventus. L'intervista multipla con protagonista anche Gregorio Paltrinieri è stata inoltre trasmessa in diretta YouTube, lì dove alcuni tifosi non si sono affatto risparmiati attaccando in modo netto proprio il Chief Football Officer della società bianconera. Nel corso dell'amichevole chiacchierata la chat è stata infatti intasata dall'hashtag #ParaticiOut che ha scatenato una vera e propria reazione a catena tra gli utenti in quel momento connessi sulla piattaforma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici: "State tutti a casa.

Calciomercato Juventus, attacco a Paratici: le ultime

Un invito a silurare l'esperto dirigente bianconero che risulta un po' come un fulmine a ciel sereno, in un periodo tra l'altro in cui il mondo del calcio è completamente paralizzato dall'emergenza Coronavirus. Nei mesi scorsi però lo stesso Paratici era finito tra i nomi dei papabili candidati per la sostituzione di Petrachi alla Roma. In giallorosso infatti la situazione societaria è in procinto di cambiare ed una figura come il CFO della Juventus potrebbe essere fondamentale per la crescita del club capitolino. Si tratta comunque di una semplice suggestione. Ad oggi il futuro di Fabio Paratici sembra legato ancora a quello della società bianconera otto volte campione d'Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, dubbi su Petrachi: clamorosa ipotesi per sostituirlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, occasione ter Stegen: le ultime dal Barcellona

Calciomercato Juventus, Paratici scatenato: tre firme in arrivo