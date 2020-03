CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI GABRIEL JESUS KANE HAALAND / È tornata a tenere banco la ricerca di un nuovo attaccante in casa Juventus. Il nome più gettonato è ancora quello di Mauro Icardi, ma il club bianconero continua comunque a sondare diversi profili. In questo senso, trovano conferme le indiscrezioni su un interessamento per Gabriel Jesus del Manchester City. Come riportato da 'Tuttosport', il brasiliano classe 1997 è un obiettivo concreto di Paratici, nonostante i costi altissimi dell'eventuale operazione.

Ancora più complicato arrivare a Harry, valutato circa 150 milioni dal, mentre continua a fare gola anche Erling: nel 2022 la nuova stella delcosterà 'solo' 75 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto con i gialloneri. Si profila un'altra sessione estiva di calciomercato piuttosto scoppiettante in casa bianconera.

