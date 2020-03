CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID CRISTIANO RONALDO / Ieri sera lo sguardo di tutto il mondo era puntato su Real Madrid-Barcellona, Clasico vinto per 2-0 dai 'Blancos' e deciso dalle reti di Vinicius Jr e Mariano Diaz. Anche quelli di Cristiano Ronaldo che ha deciso di sfruttare il rinvio del big match tra Juventus-Inter per tornare in quel 'Santiago Bernabeu' dove per anni ha scritto pagine gloriose della storia del Real.

Il campione portoghese è stato accolto ovviamente con grande entusiasmo dai suoi ex tifosi e subito si sono fatte insistenti le voci di mercato circa un suo possibile ritorno a Madrid. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo vuole tornare a casa

Secondo quanto riportato da Edu Aguirre, giornalista del 'El Chiringuito Tv', Cristiano Ronaldo ieri sera è stato colpito dall'accoglienza riservatagli dai tifosi del Real Madrid e clamorosamente potrebbe pensare di tornare in Spagna per chiudere la stagione. Uno scenario clamoroso che ovviamente i tifosi della Juventus sperano non si concretizzino. Intanto i tifosi 'Blancos' hanno detto la loro: il 79,7% del sondaggio lanciato dalla stessa emittente spagnola spinge per un ritorno del cinque volte pallone d'Oro a Madrid.

